كروم يوقف إشعارات المواقع التي لا يتفاعل معها المستخدم تلقائيا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن طرح ميزة جديدة في متصفح Google Chrome لمستخدمي أندرويد وأجهزة سطح المكتب، تهدف إلى تحسين تجربة التصفح من خلال تقليل الإشعارات المزعجة التي لا يتفاعل معها المستخدمون.

اضافة اعلان



الميزة الجديدة تعتمد على إلغاء أذونات الإشعارات تلقائيًا للمواقع التي تُرسل عددًا كبيرًا من التنبيهات دون أن تلقى تفاعلًا يُذكر من المستخدم. ووفقًا لغوغل، فإن أقل من 1% من إشعارات الويب في كروم تحظى بتفاعل فعلي، مما يجعل معظمها مصدرًا للإزعاج وليس للفائدة.



وأكدت الشركة أن هذه الخاصية لن تؤثر على تطبيقات الويب المثبتة، بل ستستهدف فقط المواقع التي تُرسل إشعارات مفرطة وغير مرغوب بها.



الميزة تشبه خاصية سابقة في نظام أندرويد تُسهل على المستخدم إلغاء الاشتراك في الإشعارات بنقرة واحدة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع أداة "التحقق من السلامة" في كروم، التي تتيح إدارة الأذونات مثل الوصول إلى الكاميرا أو الموقع الجغرافي



وخلال مرحلة التجريب، أوضحت غوغل أن هذه الميزة أدت إلى انخفاض كبير في عدد الإشعارات المزعجة، دون تأثير واضح على تفاعل المستخدمين مع الإشعارات المهمة. بل أشارت إلى أن المواقع التي ترسل إشعارات أقل شهدت ارتفاعًا في معدل التفاعل.



ويستطيع المستخدمون التحكم الكامل في الميزة الجديدة، حيث يمكنهم إيقافها تمامًا، أو إعادة تفعيل الإشعارات لأي موقع عبر زيارة الموقع نفسه أو استخدام "التحقق من السلامة" في الإعدادات.