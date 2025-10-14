نقرت على رابط خبيث؟ 5 خطوات تحميك فورًا

الوكيل الإخباري- مع تزايد التهديدات السيبرانية وتطور أساليب الاحتيال الرقمي، قد تؤدي نقرة واحدة على رابط ضار إلى فتح باب خلفي للمهاجمين إلى جهازك. إليك ما يجب فعله سريعًا إذا وقعّ الأمر:

اضافة اعلان



ما الذي يحدث بعد النقر على رابط خبيث؟

قد تُحمَّل برمجيات خبيثة تلقائيًا.

تستغل هذه البرمجيات ثغرات المتصفح أو النظام لتثبيت برمجيات ضارة.

يُتيح ذلك للمهاجمين الوصول إلى حساباتك مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات المصرفية.



خطوات طارئة لحماية بياناتك بعد النقر:

افصل الإنترنت فورًا

أوقف الواي فاي أو فصل الكابل لمنع الاتصال بخوادم المهاجم ووقف انتشار الاختراق.

اصنع نسخة احتياطية للملفات المهمة

استخدم قرصًا خارجيًا أو USB مع التأكد من خلوّه من البرمجيات الضارة.

قم بفحص شامل باستخدام برنامج مضاد فيروسات محدث

استعد لاكتشاف وإزالة أي برمجيات خبيثة تم تحميلها على جهازك.

غيّر كلمات المرور فورًا

خصوصًا للحسابات التي ربما أدخلت فيها معلومات أثناء تصفّحك. وفعل المصادقة الثنائية إن أمكن.

راقب الحسابات وأبلغ الجهات المختصة

تابع نشاط حساباتك البنكية والإيميلات. إذا ظهرت علامات مريبة، أبلغ الجهات الأمنية المعنية.