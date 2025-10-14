أبل تبدأ قريبا استقبال الطلب المُسبق على جهاز "آيفون إير" في الصين

ويُعد آيفون إير، الذي يبدأ سعره من 7999 يوان (حوالي 1121.56 دولار أمريكي)، الطراز الوحيد في الصين الذي ستوفّر شركات الاتصالات فيه خدمة الشرائح الرقمية المدمجة مباشرة في الجهاز.
وفقًا لموقع تابع لوزارة الصناعة الصينية، فقد حصلت ثلاث شركات اتصالات رئيسية في البلاد — تشاينا موبايل، تشاينا تيليكوم، تشاينا يونيكوم — على موافقة لتقديم خدمات تجريبية للشرائح الرقمية.
وقال المدير التنفيذي لأبل، تيم كوك، الذي يتواجد حاليًا في شنغهاي، عبر منصة "ويبو" الصينية:
"متحمس للإعلان أن آيفون إير سيكون متاحًا الأسبوع المقبل، وسيبدأ تلقي الطلبات المسبقة يوم الجمعة 17 أكتوبر."
