ما الفرق بين النسخ المجانية والمدفوعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

الاختلافات الأساسية بين النسخ المجانية والمدفوعة
ChatGPT
المجانية: الوصول إلى نماذج أساسية أو متوسطة الأداء، حدود استخدام محددة، وأولوية أقل أثناء فترات الضغط.
المدفوعة (Plus/Pro 20$ شهريًا): أداء أسرع، أولوية أعلى، رفع ملفات أكبر، الوصول إلى نماذج متقدمة، وأدوات توليد صور وصوت.
Gemini
المجانية: الوصول إلى نماذج أساسية للاستخدام العادي مع قيود على عدد الطلبات والميزات.
المدفوعة (Pro/Ultra من 19–20$ شهريًا): الوصول إلى نماذج أقوى مثل Gemini 2.5 Pro، توليد فيديو، أبحاث متقدمة، أدوات إضافية.
Grok
المجانية: حدود على عدد الرسائل والميزات، بعض النماذج الحديثة غير متاحة.
المدفوعة (SuperGrok 30$–300$ شهريًا حسب الخطة): نماذج أقوى مثل Grok 4، رفع ملفات أكبر، توليد صور وكودات برمجة، بحث متقدم، ميزات إضافية للمستخدمين المكثفين.
خلاصة
المجانية: مناسبة للاستخدام البسيط، تجربة الأدوات الأساسية.
المدفوعة: ضرورية للأعمال الاحترافية، الاستخدام المكثف، وتوفير أداء أعلى وميزات متقدمة.
الاختيار بين النسخ يعتمد على طبيعة استخدامك، سواء للأغراض الترفيهية والبسيطة أو للعمل الجاد والمكثف.
