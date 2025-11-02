ما الفرق بين النسخ المجانية والمدفوعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

الوكيل الإخباري- أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وGrok متاحة للمستخدمين عبر نسخ مجانية وأخرى مدفوعة، تختلف في الأداء والميزات وملاءمتها لاحتياجات المستخدمين.

الاختلافات الأساسية بين النسخ المجانية والمدفوعة

ChatGPT

المجانية: الوصول إلى نماذج أساسية أو متوسطة الأداء، حدود استخدام محددة، وأولوية أقل أثناء فترات الضغط.

المدفوعة (Plus/Pro 20$ شهريًا): أداء أسرع، أولوية أعلى، رفع ملفات أكبر، الوصول إلى نماذج متقدمة، وأدوات توليد صور وصوت.

Gemini

المجانية: الوصول إلى نماذج أساسية للاستخدام العادي مع قيود على عدد الطلبات والميزات.

المدفوعة (Pro/Ultra من 19–20$ شهريًا): الوصول إلى نماذج أقوى مثل Gemini 2.5 Pro، توليد فيديو، أبحاث متقدمة، أدوات إضافية.

Grok

المجانية: حدود على عدد الرسائل والميزات، بعض النماذج الحديثة غير متاحة.

المدفوعة (SuperGrok 30$–300$ شهريًا حسب الخطة): نماذج أقوى مثل Grok 4، رفع ملفات أكبر، توليد صور وكودات برمجة، بحث متقدم، ميزات إضافية للمستخدمين المكثفين.



خلاصة

المجانية: مناسبة للاستخدام البسيط، تجربة الأدوات الأساسية.

المدفوعة: ضرورية للأعمال الاحترافية، الاستخدام المكثف، وتوفير أداء أعلى وميزات متقدمة.



الاختيار بين النسخ يعتمد على طبيعة استخدامك، سواء للأغراض الترفيهية والبسيطة أو للعمل الجاد والمكثف.