فيسبوك تطلق زر «لا يعجبني» في التعليقات

الوكيل الإخباري-   أعلنت Facebook، التابعة لشركة Meta Platforms، عن إطلاق زر «عدم الإعجاب» (أو ما يُطلق عليه داخليًا “down‑vote”) في قسم التعليقات على بعض المنشورات، كجزء من اختبار تجريبي يهدف إلى تحسين جودة الحوار وتقليل التعليقات السلبية أو المخالفة.

✅ ماذا يعني الزر الجديد؟
الزر يظهر على شكل سهم للأسفل بجانب زر الإعجاب في التعليقات.
عند النقر عليه، يتم إعلام المستخدم بأن هذا الفعل يُشير إلى أن التعليق «غير مفيد» أو «قد يكون سلبيًا»، وليس مجرد «عدم إعجاب» .
عدد الضغطات على زر «down‑vote» ليس عامًا ومرئيًا للجميع، بل يُستخدم داخليًا لتحسين ترتيب التعليقات أو إخفائها في بعض الحالات. 


🛠️ لماذا قامت Facebook بهذه الخطوة؟
الهدف: تحسين جودة التفاعل داخل المنصة، والتقليل من انتشار التعليقات التي تُعتبر غير مفيدة، أو مزعجة، أو مسيئة.


الخطوة تأتي ضمن مسعى أوسع من Meta لمكافحة المحتوى غير المرغوب فيه، مثل التعليقات المسيئة أو المضلّلة.


⚠️ ملاحظات مهمة
حتى الآن، الزر يُعد اختبارًا تجريبيًا، ولم يُؤكد بعد ما إذا كان سيتم إطلاقه لجميع المستخدمين أو في جميع الدول.


بعض المستخدمين أثاروا مخاوف من أن الزر قد يُستخدم لإساءة توجيه أو تجاهل رأي الآخر بدلاً من تحسين الحوار.



باختصار: Facebook تجري تجربة زر «عدم الإعجاب» في التعليقات على بعض الحسابات، بهدف منح المستخدمين خيارًا بإبداء أن تعليقًا ما «غير مفيد» بدلًا من مجرد الإعجاب أو التجاهل، مع رؤية لتحسين بيئة التفاعل الداخلي.

 

 

 
 
