كيفية تفعيل "عدم الإزعاج" في ويندوز 11

الوكيل الإخباري-قالت مجلة "كمبيوتر بيلد" إن نظام التشغيل ويندوز 11 يشتمل على ميزة "عدم الإزعاج" التي تتيح العمل في هدوء وتركيز بكتم صوت الإشعارات.



وأوضحت أنه يمكن تنشيط هذا الوضع بطرق مختلفة، بنقر رمز الإشعارات في شريط المهام، وهو عبارة عن رقم يظهر عند وجود إشعارات، ثم اختيار Notification settings، لتنشيط وضع "Do not disturb" بالضبط على "On".





ويمكن أيضاً الوصول إلى إعدادات الإشعارات عبر "Start" و "Settings"، ثم اختيار "System" و "Notifications" وتغيير الإعدادات، مع العلم أنه يمكن مشاهدة الإشعارات المحظورة في أي وقت عبر Info Center.

