الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح الملتقى الثقافي الثالث أسرتي مسؤوليتي في الزرقاء

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

توقيع الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون

الحبس سنة لسيدة طعنت حدثا في الزرقاء

الحكومة : انخفاض أسعار 68 سلعة خلال شهر - أسماء

التربية تنعى المعلمة عبير شحادة

الصحة تستعيد حسابها على تويتر

الخدمة المدنية: الحجم الأكبر لوظائف 2023 سيكون في قطاعي التربية والصحة

التربية: العطلة الشتوية 30 يوماً وتبدأ بتاريخ 2 / 1 / 2023

البريد الأردني: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء

الإثنين، 07-11-2022 03:58 م

كيفية تفعيل "عدم الإزعاج" في ويندوز 11

2022117153920331R7


الوكيل الإخباري-قالت مجلة "كمبيوتر بيلد" إن نظام التشغيل ويندوز 11 يشتمل على ميزة "عدم الإزعاج" التي تتيح العمل في هدوء وتركيز بكتم صوت الإشعارات.

وأوضحت أنه يمكن تنشيط هذا الوضع بطرق مختلفة، بنقر رمز الإشعارات في شريط المهام، وهو عبارة عن رقم يظهر عند وجود إشعارات، ثم اختيار Notification settings، لتنشيط وضع "Do not disturb" بالضبط على "On".


ويمكن أيضاً الوصول إلى إعدادات الإشعارات عبر "Start" و "Settings"، ثم اختيار "System" و "Notifications" وتغيير الإعدادات، مع العلم أنه يمكن مشاهدة الإشعارات المحظورة في أي وقت عبر Info Center.

اضافة اعلان

 

24

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

قرار من تويتر بحظر حسابات هؤلاء الأشخاص !

image (1)

على خطى تويتر.. "ميتا" تخطط لتسريح الآلاف من موظّفيها

WhatsApp Image 2022-11-07 at 15.02.31

السعودية تُعلن اطلاق اول شركة لصناعة السيارات الكهربائية

whatsapp-phone

بخطوات بسيطة.. دردش على واتساب بدون بطاقة SIM

reuters_com_2022_newsml_RC29NT9MB4DM

بعدما اطلقت على نفسها اسم ايلون ماسك .. تويتر يحظر حساب الممثلة كاثي غريفين

image

هل تسحب سبستاك البساط من تحت تويتر؟

أخبار متعلقة
استبدال-نقاط-تيك-توك

لصانعي المحتوى .. اليكم ميزة جديدة نادرة من تيك توك

6202225143722870395843

انستغرام تطلق ميزة جديدة

1-إعدادات-خصوصيّة-فيسبوك-على-iPhone-وiPad

مطلع ابريل .. فيسبوك تعتزم الغاء ميزة روابط المقالات الفورية

94904Image1

مايكروسوفت تطلق جهازها اللوحي الجديد

تحميل ملصقات سناب شات جديدة عربية

لمحبي سناب شات .. اطلاق ميزة جديدة الأولى من نوعها

Doc-P-762511-637400037684098551

ميزة مخفية في أندرويد تساعدك إذا فقدت هاتفك