موظفون في غوغل وأمازون يطالبون إدارتيهما بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- طالب أكثر من 400 موظف في شركتي "أمازون" و"غوغل" إدارتي شركتيهما بوقف التعامل مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدانوا قرار الشركتين بتوقيع مشروع "نيمبوس" مع جيش الاحتلال.

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ونشرت صحيفة "الغارديان" رسالة الموظفين تحت عنوان "نحن موظفون في غوغل وأمازون. نحن ندين مشروع نيمبوس"، مؤكدين على أنهم أخفوا هويتهم "لأننا نخشى الانتقام".



وقال الموظفون في الرسالة :"نحن نكتب كموظفين في "غوغل" و"أمازون" يتمتعون بضمير من خلفيات متنوعة. نعتقد أنّ التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس في كل مكان .



وأكدّوا على أنّ "التكنولوجيا التي تعاقدت الشركات على توفيرها لصالح "إسرائيل" ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي أكثر قسوة وفتكاً بالفلسطينيين".



ومشروع "نيمبوس" هو عقد تمّ توقيعه بين الشركتين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة نحو 1.2 مليار دولار أميركي، لتوفير خدمات إلكترونية لجيش وحكومة الاحتلال، وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



المصدر: الميادين

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