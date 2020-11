ميزات خفية في جوجل كروم يجهلها الكثير .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ تواصل شركة جوجل في تطوير وإضافة العديد من المزايا إلى متصفحها الأشهر بالعالم جوجل كروم ، وذلك للحفاظ على الصدارة بين المتصفحات الأخرى المنافسة له.



وعلى الرغم من أنه يعتبر من اكثر المتصفحات استخداما الا انه يحتوي على العديد من الميزات التي يجهلها مستخدميه وذلك لانها تأتي مخفية في قائمة تدعى Flags.





والتي تضم العديد من الميزات التي يمكنها أن تساعدك على إنجاز المهام الخاصة بك بسرعة وسهولة، تعرف على ابرز هذه الميزات :

1. مجموعات علامات التبويب Tab groups:

حيث انها تعمل على تنظيم علامات التبويب وترتيبها، حيث تتيح لمستخدمي كروم بتنظيم علامات التبويب النشطة في مجموعات حسب رغبتهم أ حسب فئتهم، ويمكنك ذلك من خلال الضغط بالزر الأيمن للماوس على علامة التبويب واختيار ميزة Add Tab to new group، من القائمة المنسدلة ثم اتبع الخطوات لضبط باقي الخطوات مثل لون اسم المجموعة وإضافة علامة التبويب التي ترغب بإضافتها.







2. تفعيل الوضع الداكن لمحتويات الويب:

يقدم متصفح كروم ميزة رائعة تتيح لك تشغيل الوضع الداكن لمتصفح الويب، من خلال ميزة Force Dark Mode for Web Contents، عند تفعيلها يمكنك تصفح جميع المواقع على كروم العمل بسمة الوضع الداكن.





3. متصفح ملفات PDF:

والذي يمكن مستخدميه من قراءة أي مستند يتم فتحه في متصفح جوجل كروم بتنسيق PDF، وبمجرد تفعيل هذه الميزة سترى زرا جديدا في المتصفح يتيح لك ملاءمة أي ملف PDF مع الصفحة أو حجم الشاشة.





4. خاصية القراءة بدون تشتت:

أضاف متصفح جوجل ميزة القارئ Reader التي تتيح لك إخفاء الإعلانات والمشتتات الأخرى في صفحة الويب، والاحتفاظ فقط بالنصوص والصور الأساسية فقط في الصفحة، عند تنشيط هذه الميزة سيظهر رمز كتاب صغيرة في شريط العناوين في أي صفحة تُحول إلى وضع القارئ.



المصدر : صدى البلد



