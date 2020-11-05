الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

حجاوي يتوقع ذروة كورونا في الأردن

دراسة قرارات هامة نتيجة لتفشي كورونا بالمملكة

الأمانة للوكيل: نحو مليون مركبة ونصف تسير في عمان يوميا - فيديو

الأرصاد للوكيل : المملكة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي - فيديو

بايدن يتعهّد بالانضمام مجدّداً لاتّفاق باريس المناخي

الخارجية تغلق مبناها اليوم بسبب إصابة موظفين بكورونا

الخارجية تكشف تفاصيل مصرع أردنية وطفلها في أميركا

انتهاء صرف سلف متقاعدي الضمان اليوم

الصحة : إجراء جديد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الأشغال العامة للمواطنين : ندعوكم للحيطة والحذر




الخميس، 05-11-2020 12:30 م

ميزات خفية في جوجل كروم يجهلها الكثير .. تعرف عليها

2020_6_19_4_56_37_487


الوكيل الإخباري _ تواصل شركة جوجل في تطوير وإضافة العديد من المزايا إلى متصفحها الأشهر بالعالم جوجل كروم ، وذلك للحفاظ على الصدارة بين المتصفحات الأخرى المنافسة له.

وعلى الرغم من أنه يعتبر من اكثر المتصفحات استخداما الا انه يحتوي على العديد من الميزات التي يجهلها مستخدميه وذلك لانها تأتي مخفية في قائمة تدعى Flags.


والتي تضم العديد من الميزات التي يمكنها أن تساعدك على إنجاز المهام الخاصة بك بسرعة وسهولة، تعرف على ابرز هذه الميزات :

اضافة اعلان


1. مجموعات علامات التبويب Tab groups:
حيث انها تعمل على تنظيم علامات التبويب وترتيبها، حيث تتيح لمستخدمي كروم بتنظيم علامات التبويب النشطة في مجموعات حسب رغبتهم أ حسب فئتهم، ويمكنك ذلك من خلال الضغط بالزر الأيمن للماوس على علامة التبويب واختيار ميزة Add Tab to new group، من القائمة المنسدلة ثم اتبع الخطوات لضبط باقي الخطوات مثل لون اسم المجموعة وإضافة علامة التبويب التي ترغب بإضافتها. 



2. تفعيل الوضع الداكن لمحتويات الويب:
يقدم متصفح كروم ميزة رائعة تتيح لك تشغيل الوضع الداكن لمتصفح الويب، من خلال ميزة Force Dark Mode for Web Contents، عند تفعيلها يمكنك تصفح جميع المواقع على كروم العمل بسمة الوضع الداكن.


3. متصفح ملفات PDF:
والذي يمكن مستخدميه من قراءة أي مستند يتم فتحه في متصفح جوجل كروم بتنسيق PDF، وبمجرد تفعيل هذه الميزة سترى زرا جديدا في المتصفح يتيح لك ملاءمة أي ملف PDF مع الصفحة أو حجم الشاشة.


4. خاصية القراءة بدون تشتت:
أضاف متصفح جوجل ميزة القارئ Reader التي تتيح لك إخفاء الإعلانات والمشتتات الأخرى في صفحة الويب، والاحتفاظ فقط بالنصوص والصور الأساسية فقط في الصفحة، عند تنشيط هذه الميزة سيظهر رمز كتاب صغيرة في شريط العناوين في أي صفحة تُحول إلى وضع القارئ.

المصدر : صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1203389

طريقة الرد على رسائل واتساب بدون إظهار اتصالك بالإنترنت

image_15749953301464954507

تركيا تفرض غرامة مالية على شبكات التواصل الاجتماعي

15cab8a8b9e23d8c11baaf73a0193525

تحديث جديد لتطبيق سناب شات يثير جدل واسع

102-201513-robots-topple-microsoft-news-editor_700x400

مايكروسوفت تخطط لزيادة الحد الأقصى للاجتماعات بـTeams إلى 1000 مشارك

000_1NG84A

تويتر يعتبر إحدى تغريدات ترامب مضللة

arabstoday-Twitter

تويتر.. وسائل إعلام محددة لنشر نتائج الانتخابات الأمريكية

أخبار متعلقة
تنزيل (1)

ميزة خفية بـ متصفح كروم تساعدك على القراءة لاحقا

تغيير-المنطقة-البلد-في-متجر-بلاي

جوجل تتيح ميزة جديدة للعثور على التطبيق المناسب

189

لحماية الأجهزة من الاختراق.. جوجل تطلق تحديثا جديدا على متصفح كروم

Gmail-new-look

3 ميزات في تطبيق Gmail لا يعرفها أغلب المستخدمين