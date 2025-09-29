ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "Pulse" ضمن تطبيق ChatGPT، تهدف إلى جمع معلومات سياقية عن المستخدمين أثناء الليل، بهدف تقديم مساعدات مخصصة بشكل استباقي.

🔹 الميزة تعتمد على:

سجل المحادثات.

تعليقات المستخدم.

بيانات من تطبيقات متكاملة مثل التقويم.

🔹 تظهر المعلومات عبر بطاقات تفاعلية تقترح مواعيد أو تنظيم أنشطة يومية مثل الاجتماعات أو الرحلات.

🔹 الميزة متوفرة حاليًا فقط لمشتركي ChatGPT Plus.

🔹 تؤكد OpenAI أن Pulse لا تهدف إلى زيادة وقت الاستخدام، بل لتعزيز فاعلية الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي.

🔹 الشركة تعتبر Pulse خطوة أولى نحو نموذج جديد من التفاعل، حيث يصبح ChatGPT قادراً على البحث والتخطيط واتخاذ قرارات بسيطة بالنيابة عن المستخدم.