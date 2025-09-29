الإثنين 2025-09-29 02:50 م
 

ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل

الإثنين، 29-09-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "Pulse" ضمن تطبيق ChatGPT، تهدف إلى جمع معلومات سياقية عن المستخدمين أثناء الليل، بهدف تقديم مساعدات مخصصة بشكل استباقي.

🔹 الميزة تعتمد على:
سجل المحادثات.
تعليقات المستخدم.
بيانات من تطبيقات متكاملة مثل التقويم.
🔹 تظهر المعلومات عبر بطاقات تفاعلية تقترح مواعيد أو تنظيم أنشطة يومية مثل الاجتماعات أو الرحلات.
🔹 الميزة متوفرة حاليًا فقط لمشتركي ChatGPT Plus.
🔹 تؤكد OpenAI أن Pulse لا تهدف إلى زيادة وقت الاستخدام، بل لتعزيز فاعلية الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي.
🔹 الشركة تعتبر Pulse خطوة أولى نحو نموذج جديد من التفاعل، حيث يصبح ChatGPT قادراً على البحث والتخطيط واتخاذ قرارات بسيطة بالنيابة عن المستخدم.

 

ه

ن

5

أمانة عمان

asf

