ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل

🔹 الميزة تعتمد على:
سجل المحادثات.
تعليقات المستخدم.
بيانات من تطبيقات متكاملة مثل التقويم.
🔹 تظهر المعلومات عبر بطاقات تفاعلية تقترح مواعيد أو تنظيم أنشطة يومية مثل الاجتماعات أو الرحلات.
🔹 الميزة متوفرة حاليًا فقط لمشتركي ChatGPT Plus.
🔹 تؤكد OpenAI أن Pulse لا تهدف إلى زيادة وقت الاستخدام، بل لتعزيز فاعلية الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي.
🔹 الشركة تعتبر Pulse خطوة أولى نحو نموذج جديد من التفاعل، حيث يصبح ChatGPT قادراً على البحث والتخطيط واتخاذ قرارات بسيطة بالنيابة عن المستخدم.
-
أخبار متعلقة
-
حيل لحل أهم مشاكل آيفون مع "آي أو إس 26"
-
هذا ما تخطط له "يوتيوب ميوزيك"
-
جوجل تطلق نسخة جديدة من تطبيق "Home" لمستخدمي آيفون
-
لحماية المستخدمين.. مايكروسوفت تضيف ميزة أمنية جديدة في متصفح إيدج
-
مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد تحديث iOS 26.. وأبل توضح السبب
-
وداعًا للفوضى الرقمية… الذكاء الاصطناعي يرتب الصور في "ويندوز 11"
-
للتصدي للمكالمات المزعجة من أرقام غير معروفة.. ميزة طال انتظارها من آبل
-
تصميم جديد لقائمة "ابدأ" في ويندوز 11 بميزات مرنة