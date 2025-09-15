ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"

الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تُدعى "المحادثات المترابطة" (Threaded Replies)، تهدف إلى تنظيم الردود داخل المحادثات، خاصة في المجموعات النشطة التي تشهد تراكمًا كبيرًا من الرسائل.

كيف تعمل الميزة؟

سيتم عرض شريط محادثة مخصص أسفل الرسالة الأصلية عند الرد عليها.

يمكن للمستخدمين النقر على هذا الشريط لمتابعة سلسلة الردود المرتبطة بتلك الرسالة، وإضافة رد جديد ضمن السياق نفسه.

الردود ستكون مصنفة بتسميات مثل "Follow up" أو "Reply".



فوائد الميزة

تسهّل متابعة المحادثات الطويلة دون الحاجة للبحث بين الرسائل.

تحافظ على سياق الردود واضحة ومنظمة.

لكنها لن تُطبق تلقائيًا على كل الرسائل، بل فقط على التي تدعم الميزة.



الوضع الحالي والتوقعات

الميزة متاحة حاليًا لفئة محدودة من مستخدمي نسخة أندرويد التجريبية، ومن المتوقع أن تستمر فترة الاختبار لأسابيع أو أشهر قبل تعميمها رسميًا.



تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة ميتا لتعزيز قدرات واتساب، خاصة مع توسع استخدامه للأغراض المهنية، وقد تضيف تنافسية جديدة للتطبيق مقابل المنافسين.