منها ترقية في الصوت.. 3 ميزات جديدة لهواتف أندرويد

تعبيرية
 
الأحد، 14-09-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-   بدأت غوغل في طرح تحديثات جديدة لأجهزة أندرويد، تتضمن ثلاث ميزات رئيسية لتحسين تجربة الاستخدام:

🔹 1. أدوات كتابة بالذكاء الاصطناعي:
تم دمج أدوات ذكية في لوحة مفاتيح Gboard تتيح:
إعادة صياغة النصوص بنبرات مختلفة (رسمية، موجزة.. إلخ).
تصحيح إملائي ونحوي تلقائي.
تعمل مباشرة على الجهاز لحماية الخصوصية.


🔹 2. تحديث لرموز "Emoji Kitchen":
يتيح دمج الإيموجي لابتكار ملصقات ممتعة وجديدة، مثل دمج الحذاء الرياضي مع الفراشة للحصول على "حذاء بأجنحة فراشة".


🔹 3. إعادة تصميم المشاركة السريعة "Quick Share":
واجهة جديدة تسهّل إرسال واستقبال الملفات بين أجهزة أندرويد وكروم بوك أو ويندوز، مع عرض فوري لحالة النقل.


✨ تحسينات إضافية:
إمكانية ربط سماعتين لاسلكيتين على جهاز واحد (LE Audio).
تحسينات أمنية وتفاعلية.
التحديث يصل تدريجيًا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

 

 

