منها ترقية في الصوت.. 3 ميزات جديدة لهواتف أندرويد

الوكيل الإخباري- بدأت غوغل في طرح تحديثات جديدة لأجهزة أندرويد، تتضمن ثلاث ميزات رئيسية لتحسين تجربة الاستخدام:

🔹 1. أدوات كتابة بالذكاء الاصطناعي:

تم دمج أدوات ذكية في لوحة مفاتيح Gboard تتيح:

إعادة صياغة النصوص بنبرات مختلفة (رسمية، موجزة.. إلخ).

تصحيح إملائي ونحوي تلقائي.

تعمل مباشرة على الجهاز لحماية الخصوصية.



🔹 2. تحديث لرموز "Emoji Kitchen":

يتيح دمج الإيموجي لابتكار ملصقات ممتعة وجديدة، مثل دمج الحذاء الرياضي مع الفراشة للحصول على "حذاء بأجنحة فراشة".



🔹 3. إعادة تصميم المشاركة السريعة "Quick Share":

واجهة جديدة تسهّل إرسال واستقبال الملفات بين أجهزة أندرويد وكروم بوك أو ويندوز، مع عرض فوري لحالة النقل.



✨ تحسينات إضافية:

إمكانية ربط سماعتين لاسلكيتين على جهاز واحد (LE Audio).

تحسينات أمنية وتفاعلية.

التحديث يصل تدريجيًا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.