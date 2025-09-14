الأحد 2025-09-14 03:28 م
 

3 علامات تدل على أن جهاز تلفازك بحاجة لاستبدال

الوكيل الإخباري-   رغم أن أجهزة التلفزيون تعتبر من المشتريات طويلة الأمد، إلا أن هناك إشارات تدل على أن الوقت قد حان لاستبدالها، حتى لو كان الجهاز من طراز ممتاز.

1. تباطؤ أداء النظام:
تشبه أجهزة التلفزيون الحديثة أجهزة الكمبيوتر، ومع الوقت قد تؤدي التحديثات المتكررة إلى بطء الأداء واستجابة أبطأ للتطبيقات.
2. ظهور بكسلات ميتة:
البكسلات الميتة تظهر كبقع داكنة على الشاشة، وقد تزداد مع الوقت. إذا كان الجهاز حديثًا، قد يغطي الضمان الاستبدال، أما في الأجهزة القديمة، فقد تكون الترقية أوفر من إصلاح الشاشة.
3. الصورة أصبحت باهتة:
إذا لاحظت ضعف الإضاءة أو صعوبة في رؤية التفاصيل، فقد تكون الإضاءة الخلفية للتلفزيون LED قد تراجعت. وفي أجهزة OLED، قد تظهر مشكلات مشابهة مع الاستخدام الطويل.


في حال ظهور هذه العلامات، ينصح بالتفكير في ترقية التلفزيون للاستفادة من جودة صورة وأداء أفضل.

 

