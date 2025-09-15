الإثنين 2025-09-15 03:23 م
 

ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟

الإثنين، 15-09-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   وقعت شركتا مايكروسوفت وOpenAI مذكرة تفاهم غير ملزمة، في خطوة يُتوقع أن تُمهد لطرح أسهم OpenAI للاكتتاب العام، بعد وصول قيمتها السوقية إلى نحو 500 مليار دولار.

رغم شراكة مايكروسوفت السابقة باستثمار 13 مليار دولار، بدأت الشركة بالاعتماد تدريجيًا على نماذجها الخاصة. وفي المقابل، تُبقي OpenAI على تحكّم شركتها الأم غير الربحية بالكيان الربحي، ما أثار بعض الانتقادات ويخضع حاليًا للتحقيق.

 

