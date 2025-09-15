ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟

رغم شراكة مايكروسوفت السابقة باستثمار 13 مليار دولار، بدأت الشركة بالاعتماد تدريجيًا على نماذجها الخاصة. وفي المقابل، تُبقي OpenAI على تحكّم شركتها الأم غير الربحية بالكيان الربحي، ما أثار بعض الانتقادات ويخضع حاليًا للتحقيق.
