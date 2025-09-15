الإثنين 2025-09-15 03:23 م
 

كيف تختبر سرعة الإنترنت الحقيقية في المنزل؟

154
تعبيرية
 
الإثنين، 15-09-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-   يساعد اختبار سرعة الإنترنت في معرفة أداء الاتصال الحقيقي واتخاذ قرارات لتحسينه، سواء بالتواصل مع مزود الخدمة أو تحديث الأجهزة.

اضافة اعلان


أدوات الاختبار
يمكن استخدام تطبيقات مثل Speedtest لقياس:
سرعة التحميل والتنزيل
زمن الاستجابة (Ping)
تقلب الاتصال


للحصول على نتائج دقيقة:
استخدم كابل إيثرنت بدلًا من الواي فاي
أوقف الأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت
اختبر في أماكن وأوقات مختلفة، خاصة وقت الذروة


إذا كانت السرعة منخفضة:
عبر الكابل: راجع مزود الخدمة
عبر الواي فاي: المشكلة غالبًا في جهاز التوجيه (الراوتر) أو مكانه


نصائح لتحسين الأداء:
حدّث الراوتر كل 5 سنوات
استخدم أجهزة تدعم Wi-Fi 6E أو Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 يوفر سرعة تنزيل تصل إلى 764 ميغابت/ثانية مقابل 227 في Wi-Fi 5


معايير الأداء المثالي:
سرعة تنزيل: 100 ميغابت/ثانية على الأقل
سرعة رفع: 20 ميغابت/ثانية
زمن استجابة (Ping):
ممتاز: أقل من 5 مللي ثانية
جيد: بين 5 و20 مللي ثانية
ضعيف: أكثر من 20 مللي ثانية

 

ارم نيوز  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4فففففف

منوعات الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم في منتجع سكني

ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

عربي ودولي ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية “تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية

غات

المرأة والجمال كيف تتخلصين من فيلر الشفاه في المنزل بطرق طبيعية وآمنة؟

مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

5غغا5

تكنولوجيا 4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت



 
 





الأكثر مشاهدة