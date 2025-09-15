كيف تختبر سرعة الإنترنت الحقيقية في المنزل؟

الوكيل الإخباري- يساعد اختبار سرعة الإنترنت في معرفة أداء الاتصال الحقيقي واتخاذ قرارات لتحسينه، سواء بالتواصل مع مزود الخدمة أو تحديث الأجهزة.

اضافة اعلان



أدوات الاختبار

يمكن استخدام تطبيقات مثل Speedtest لقياس:

سرعة التحميل والتنزيل

زمن الاستجابة (Ping)

تقلب الاتصال



للحصول على نتائج دقيقة:

استخدم كابل إيثرنت بدلًا من الواي فاي

أوقف الأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت

اختبر في أماكن وأوقات مختلفة، خاصة وقت الذروة



إذا كانت السرعة منخفضة:

عبر الكابل: راجع مزود الخدمة

عبر الواي فاي: المشكلة غالبًا في جهاز التوجيه (الراوتر) أو مكانه



نصائح لتحسين الأداء:

حدّث الراوتر كل 5 سنوات

استخدم أجهزة تدعم Wi-Fi 6E أو Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 يوفر سرعة تنزيل تصل إلى 764 ميغابت/ثانية مقابل 227 في Wi-Fi 5



معايير الأداء المثالي:

سرعة تنزيل: 100 ميغابت/ثانية على الأقل

سرعة رفع: 20 ميغابت/ثانية

زمن استجابة (Ping):

ممتاز: أقل من 5 مللي ثانية

جيد: بين 5 و20 مللي ثانية

ضعيف: أكثر من 20 مللي ثانية