كيف تختبر سرعة الإنترنت الحقيقية في المنزل؟

أدوات الاختبار
يمكن استخدام تطبيقات مثل Speedtest لقياس:
سرعة التحميل والتنزيل
زمن الاستجابة (Ping)
تقلب الاتصال
للحصول على نتائج دقيقة:
استخدم كابل إيثرنت بدلًا من الواي فاي
أوقف الأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت
اختبر في أماكن وأوقات مختلفة، خاصة وقت الذروة
إذا كانت السرعة منخفضة:
عبر الكابل: راجع مزود الخدمة
عبر الواي فاي: المشكلة غالبًا في جهاز التوجيه (الراوتر) أو مكانه
نصائح لتحسين الأداء:
حدّث الراوتر كل 5 سنوات
استخدم أجهزة تدعم Wi-Fi 6E أو Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 يوفر سرعة تنزيل تصل إلى 764 ميغابت/ثانية مقابل 227 في Wi-Fi 5
معايير الأداء المثالي:
سرعة تنزيل: 100 ميغابت/ثانية على الأقل
سرعة رفع: 20 ميغابت/ثانية
زمن استجابة (Ping):
ممتاز: أقل من 5 مللي ثانية
جيد: بين 5 و20 مللي ثانية
ضعيف: أكثر من 20 مللي ثانية
