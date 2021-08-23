نموذج SaaS لتوزيع البرمجيات

الوكيل الإخباري - يشيع استخدام مصطلح SaaS في وصف بعض أنواع البرمجيات إلا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين قد لا يفهمون ما يقصد بهذا المصطلح، ويجهلون أهميته في تصنيف البرمجيات.

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ولا ينحصر استخدام هذا المصطلح على المبرمجين فقط. بل أن عددًا من الشركات تستخدم هذا النموذج في أعمالها ولذلك فيجب على جميع العاملين فهمه حتى ولو كانوا موظفي مبيعات أو موظفي استقبال أو حتى مهتمين بالمجال التقني.





يختصر مصطلح SaaS العبارة الإنجليزية “Software as a Service” والمقصود بها هو تقديم البرمجيات كخدمة حيث تقوم الشركات بتقديم خدمات لعملائها في مجالات عديدة، وهذه الخدمات تكون في الأصل عبارة عن برامج.



ويمكن وصف هذه البرمجيات ببساطة بأنها البرمجيات التي يمكن استعمالها بشكل دوري، وغالبًا عبر المتصفح، دون الحاجة لتحميلها أو تنصيبها.



ويعتمد نظام نشر البرمجيات كخدمة بشكل كامل على الحوسبة السحابية وهذا أمر طبيعي نظرًا لأن الظروف العادية كانت تحتاج من المستخدم أن يقوم بتنزيل البرامج وتنصيبها على حاسوبه لكن مع SaaS يتم استخدام هذه البرمجيات دون تنصيبها.

وعليه فمعظمنا قد استخدم تطبيقات مبنية على نموذج SaaS وطبقًا لإحصائية حديثة فنسبة 86% من الشركات والمؤسسات تخطط لجعل برمجياتها مبنية على SaaS بحلول عام 2022.



