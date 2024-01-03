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جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي شمالي غزة

الأربعاء، 03-01-2024 05:48 ص

آخر ما قاله العاروري قبل استشهاده

غ


الوكيل الاخباري - في آخر لقاء للشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على شبكة الجزيرة، أكد أنه لا تفاوض مع جيش الاحتلال بشأن تبادل الأسرى حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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كما أوضح العاروري أن حماس أعلنت منذ البداية أن الأسرى الأجانب الذين وصلوا إلى غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكونوا هدفا، وأن المقاومة مستعدة لإطلاق سراحهم دون مقابل وكذلك النساء والأطفال.


وكانت حماس أعلنت أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء الثلاثاء.


 




 

 


 

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