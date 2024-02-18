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الأحد، 18-02-2024 06:53 ص

آلاف الإسرائيليين يطالبون بتنحي نتنياهو وإطلاق الأسرى بغزة

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الوكيل الاخباري - تظاهر آلاف الإسرائيليين، بعدة مدن للمطالبة بتنحي حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بينما اعتقلت الشرطة 4 متظاهرين أمام منزل نتنياهو.

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وقالت مراسلة الجزيرة إن آلاف الإسرائيليين أغلقوا الشارع إلى وزارة الدفاع بتل أبيب، مطالبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة كابلان وسط تل أبيب، وأغلقوا الشوارع المحيطة به.


وهددت الشرطة باستخدام القوة وتنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين في تل أبيب، حال استمرار إغلاق الشوارع.


كما أغلق أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، الشارع المقابل لمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة الكرياه، وسط تل أبيب، بحسب الهيئة.


وفي مدينة قيسارية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص خلال تظاهرة أمام منزل نتنياهو شارك بها المئات، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.


وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "على نتنياهو وضع مصالحه السياسية خارج غرفة مجلس الحرب".


وأضافوا أن "نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع مظاهراتنا".


وطالبت عائلات الأسرى رئيس نقابة العمال إعلان إضراب وشل الاقتصاد حتى التوصل لاتفاق تبادل للأسرى.


ويتظاهر الإسرائيليون بوتيرة يومية للمطالبة بتنحي حكومة نتنياهو والإفراج عن الأسرى، لكن التظاهرات المركزية تنظم مساء كل سبت في أنحاء البلاد.


 




 

 


 

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