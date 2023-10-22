آلاف يشاركون في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مصرح بها في باريس منذ 7 تشرين الأول

الوكيل الاخباري-

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تجمع الآلاف الأحد، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية منذ 7 تشرين الأول الحالي، حين أطلقت حماس عمليتها العسكرية في أراض تحتلها إسرائيل.وراح المتظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "غزة، باريس معكم".وتجمع نحو 15 ألفا في ساحة الجمهورية، بحسب أرقام الشرطة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار مع ارتفاع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 4700.وقالت الشرطة إنه سمحت بتنظيم هذا الاحتجاج، على عكس الاحتجاجات الأخرى، لأن إعلان المنظمين ندد بالهجوم على أراض تحتلها إسرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص.وسمحت السلطات بالاحتجاج يوم الخميس في اللحظة الأخيرة، بعد أن أبطلت محكمة في باريس قرار الشرطة بحظره. وفي الأيام القليلة الماضية، سمحت السلطات باحتجاجات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا.