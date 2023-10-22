الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

حزب الاتحاد الوطني الأردني، تغيير في نهج الوقفات التضامنية، يقود وقفة حاشدة أمام البعثة الأوروبية: الأردن وفلسطين يد واحدة ضد العدوان

بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية

تجدد الوقفة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

الكشف عن سبب تأخر العملية البرية في غزة

إصابات بالرصاص بينها اثنتان خطيرتان خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

الهنداوي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري

الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس إلى 5431 شخصا

عاجل

بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية

الأحد، 22-10-2023 07:59 م

آلاف يشاركون في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مصرح بها في باريس منذ 7 تشرين الأول

65354f911f46b


الوكيل الاخباري- تجمع الآلاف الأحد، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية منذ 7 تشرين الأول الحالي، حين أطلقت حماس عمليتها العسكرية في أراض تحتلها إسرائيل.اضافة اعلان


وراح المتظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "غزة، باريس معكم".

وتجمع نحو 15 ألفا في ساحة الجمهورية، بحسب أرقام الشرطة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار مع ارتفاع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 4700.

وقالت الشرطة إنه سمحت بتنظيم هذا الاحتجاج، على عكس الاحتجاجات الأخرى، لأن إعلان المنظمين ندد بالهجوم على أراض تحتلها إسرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص.

وسمحت السلطات بالاحتجاج يوم الخميس في اللحظة الأخيرة، بعد أن أبطلت محكمة في باريس قرار الشرطة بحظره. وفي الأيام القليلة الماضية، سمحت السلطات باحتجاجات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653564e74c59b741361e2d99

إعلام عبري: إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة "يفتاح"

653550dd4c59b731c55d2249

الأونروا تعلن استشهاد 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب

5676yutgy

استشهاد 379 فلسطينيا في قطاع غزة خلال غارات الاحتلال اليوم

f

الكشف عن سبب تأخر العملية البرية في غزة

33FT9Q3-highres.jpg-805dd75f-b77f-4a5e-84d9-ced81174c8e8

إصابات بالرصاص بينها اثنتان خطيرتان خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

9999123190

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

أخبار متعلقة
٦٦

بلاغ هام صادر عن كتائب عز الدين القسام

652867d0aa9fa

رئيستا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تزوران إسرائيل الجمعة

652599a4ee8c2

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

65251fcb4c59b73298188835

بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

65251e024c59b743b5001b43

خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً