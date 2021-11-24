آليات الاحتلال تتوغل شرق مدينة غزة

الوكيل الإخباري-توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

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وأفاد مراسل وفا ، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت عشرات الأمتار وتحت غطاء من طائرات الاستطلاع شرق حي الشجاعية شرقي المدينة، وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف داخل أراضي المواطنين المحاذية الشريط الحدودي.



وتقوم آليات الاحتلال بين الفينة والأخرى بعمليات توغل على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها وزراعتها

وفا