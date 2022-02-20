آليات الاحتلال تجرف مئات الدونمات في قريتي أم بطين وتل السبع

الوكيل الإخباري-جرفت الآليات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مئات الدونمات وأبادت محاصيل زراعية تابعة لأهالي قريتي أم بطين وتل السبع في منطقة النقب داخل أراضي عام 48.

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وذكر شهود عيان ل وفا أن شرطة الاحتلال الاسرائيلية منعت أصحاب الأراضي والمتضامنين من الاقتراب، وقامت بتطويق المنطقة وإغلاقها والمباشرة بتجريف الأرض.



وتشهد مناطق النقب في هذه الفترة من كل عام انتهاكات متكررة للأراضي،وإبادة المحاصيل التابعة للمواطنين العرب من قبل السلطات الإسرائيلية التي تتربص بهم مع بدء مواسم الزرع وتستهدف أراضيهم، وتقوم بالقضاء على قطاع الزراعة تدريجيا.



وتندرج هذه السياسة ضمن سلسلة من الممارسات التي تستهدف المواطنين العرب في النقب وتهدف لاقتلاعهم من أراضيهم.



وشهدت منطقة النقب مؤخرا هجمة شرسة، تمثلت بتجريف أراضي المواطنين العرب وهدم منازلهم ومحاولات إقامة مستوطنات على أراضيهم الخاصة، كما تمارس السلطات الاسرائيلية كافة أشكال التنكيل بحقهم من اعتداءات واعتقالات وملاحقات سياسية.



وفا

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