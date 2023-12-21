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ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال بالضفة إلى أكثر من 4655 منذ 7 أكتوبر

الخميس، 21-12-2023 07:55 م

أبو عبيدة : هذا ما فعله مجاهدونا بجيش الاحتلال

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الوكيل الاخباري -قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، "76 يوما على طوفان الأقصى والعدوان الهمجي ولا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية مساء الخميس، أن مجاهدي القسام يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة مشيرا ان عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية

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ولفت ان المقاومة نفذت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة وما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز .


وأضاف ان استهدافات المقاومة للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني وان العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا ولم يترك العدو لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه

وشدد على ان العدو لا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته وان هدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل

وختم قائلا ان العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان ونشد على أيادي أبناء شعبنا في مواجهة هذه المحرقة الصهيونية النازية

 

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