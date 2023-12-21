أبو عبيدة : هذا ما فعله مجاهدونا بجيش الاحتلال



الوكيل الاخباري -قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، "76 يوما على طوفان الأقصى والعدوان الهمجي ولا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة.



وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية مساء الخميس، أن مجاهدي القسام يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة مشيرا ان عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية

اضافة اعلان



ولفت ان المقاومة نفذت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة وما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز .



وأضاف ان استهدافات المقاومة للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني وان العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا ولم يترك العدو لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه



وشدد على ان العدو لا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته وان هدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل



وختم قائلا ان العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان ونشد على أيادي أبناء شعبنا في مواجهة هذه المحرقة الصهيونية النازية