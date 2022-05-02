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الإثنين، 02-05-2022 09:30 ص

أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

الاقصى عيد


الوكيل الإخباري -أدى أكثر من 200 ألف مصل، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر السعيد، في المسجد الأقصى المبارك.

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وعقب انتهاء الصلاة، استمع المُصلون إلى خطبة العيد لخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، الذي دعا إلى ضرورة التواجد المستمر في المسجد الأقصى المبارك، وذلك لصد المخططات المشبوهة والخطيرة التي يسعى الاحتلال إلى فرضها في المسجد.


وأكد الشيخ سليم أن المسجد الأقصى خط أحمر، "ولا يُمكن لشعبنا الفلسطيني أو الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه، أو المساس بحرمته وقدسيته". 


وعلت تكبيرات العيد في رحاب المسجد الأقصى، إيذانا بحلول أول أيام عيد الفطر، وسط حشود كبيرة من المصلين الذين تبادلون التهاني، وآخرون وزعوا الحلوى على أبواب المسجد، فيما قام متطوعون بتوزيع الألعاب على الأطفال في صحن مسجد قبة الصخرة.


وزين العلم الفلسطيني أجواء العيد في رحاب المسجد، ومع انتهاء الصلاة، توجه المصلون إلى مقبرتي اليوسفية والرحمة في باب الأسباط، لزيارة موتى المسلمين، كما جرت العادة في العيد.


وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر  على الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة صباحا.
وقد شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الأولى تدفقا كبيرا للمواطنين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد


 




 

 


 

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