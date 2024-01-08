أونروا: تهجير 1.9 مليون شخص من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

الوكيل الاخباري- وأفادت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتهجير 1.9 مليون شخص من سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن هناك 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة للأونروا تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

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وأضافت إن "ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة للغاية، ولم يعد بإمكاننا استيعاب المزيد، والكثير من النازحين ينامون بالعراء".



وشددت أنه "لا يوجد في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بنية تحتية مدنية لدعم هذا التدفق الهائل من النازحين، الذين ينام الكثير منهم الآن في الشوارع".

