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الأربعاء، 15-12-2021 02:28 م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

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الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل.

وقال رئيس لجنة طوارئ مخيم العروب، عبد الحي جوابرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونصبت حواجز عسكرية ثابتة داخله، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الفتية وقوات الاحتلال التي رشقتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، تم إسعافهم ميدانيا.

وأضاف جوابرة، ان قوات الاحتلال قامت الليلة الماضية بتركيب منصة لإطلاق قنابل الغاز على البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، وباشرت اليوم بإطلاق الغاز بكثافة خلال هذه المواجهات، موضحا ان نصب الاحتلال للحواجز والنقاط العسكرية داخل المخيم سيرفع وتيرة واعتداءات جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، وسيزيد معاناتهم وحركتهم اليومية.

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وفا

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