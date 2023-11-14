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الثلاثاء، 14-11-2023 11:58 ص

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتقال 50 فلسطينيا بالضفة والقدس

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الوكيل الإخباري - اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، كما اعتقلت 50 فلسطينياً بمداهمات واقتحامات نفذتها في تلك المناطق.

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وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم، كما أصيب آخرون باختناق بالغاز الذي أطلقه الاحتلال.


من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم القيام بأعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال.


وأشار نادي الأسير الى أن قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة الشهيد مهند شحادة في بلدة عوريف في نابلس.

 




 

 


 

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