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الأربعاء، 19-07-2023 10:51 ص

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

احتلال٢


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من الضفة.

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ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى ابراهيم دعامسة (27 عاما) من بلدة الخضر، ومحمد معروف الأطرش (20 عاما)، ووسام علي أبو رزق (22 عاما)، وخليل محمد أبو عليا (20 عاما)، من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.
ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زكي الدسوقي، من الحي الجنوبي للمدينة.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني أمير أبو سنينة، من بلدة العيسوية بالمدينة، والمحررين منتصر الشيخ، وإبراهيم الشيخ، من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب الخواجا، من بلدة نعلين غربا.
ومن جنين، اختطف مستوطنو "حرميش" غرب بلدة يعبد جنوب جنين، الأسير المحرر ماهر ساطي أبو الرب من بلدة قباطية.

 

وفا


 




 

 


 

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