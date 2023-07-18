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الثلاثاء، 18-07-2023 10:14 ص

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس.

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وأفادت مصادر لـ"وفـا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤيد غازي، ونجليه أحمد وعمر، عقب دهم منزلهم في قرية جماعين جنوب نابلس، وتفتيشه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد الغندور، بعد أن داهمت إحدى الشقق في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.


وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عددا كبيرا من المنازل، وفتشتها، وعاثت فيها خرابا، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين، بعد احتجازهم.


وفا


 




 

 


 

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