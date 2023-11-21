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الثلاثاء، 21-11-2023 09:11 ص

إصابة برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة فلسطينيين في بيت لحم

جيش-الاحتلال


الوكيل الاخباري- أصيب اليوم الثلاثاء، شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة غرب بيت لحم واندلعت مواجهات مع الشبان اطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما ادى إلى إصابة شاب (19عاما) برصاصة في الحوض.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوبا، واعتقلت كلا من: أحمد عمر الاطرش، ومحمد ماهر عمارنة (34 عاما)، وأكرم عمران الأطرش (28 عاما).

 




 

 


 

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