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الخميس، 26-10-2023 09:05 م

قوات الاحتلال تغلق مداخل قرية المنيا في بيت لحم

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الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، كافة مداخل قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة إن جرافات الاحتلال أغلقت المداخل الجنوبية الثلاث بالسواتر الترابية، إضافة لتجريف الطرق المعبدة، وتدمير شبكة مياه الشرب، علما أن المدخل الغربي للقرية مغلق منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/اكتوبر الجاري .

وأضاف كوازبة أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الشارع الاستيطاني الذي يمر من أراضيهم لمستوطنة "افرات" لقطف ثمار الزيتون .

 




 

 


 

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