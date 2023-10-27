الاحتلال يعتدي على فلسطيني ويستولي على مركبته شرق بيت لحم

الوكيل الاخباري-

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اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على مواطن فلسطيني واستولت على مركبته في قرية كيسان شرق بيت لحم.وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعدت بالضرب المبرح على الشاب أمجد يعقوب غزال (30 عاما)، واستولت على مركبته القانونية.يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستعمريه صعدوا في الفترة الأخيرة، من انتهاكاتهم التعسفية بحق سكان قرية كيسان، تتمثل بالهجوم عليهم بالضرب، ومنعهم من السير بمركباتهم على الطريق الذي يمر بمحاذاة القرية، إضافة إلى الاعتداء على رعاة الأغنام.