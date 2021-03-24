إصابة شابين برصاص الاحتلال الحي في القدس

الوكيل الإخباري - أصيب شابان بالرصاص الحي، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شابين من قرية الجيب، أثناء عملهما في ورشة دهان مركبات في بيرنبالا المجاورة، واستولت على مركبتهما.

وأضافوا أن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكرين عند "جسر قلنديا" ومدخل بير نبالا، المؤديين إلى نحو 10 قرى وبلدات في المنطقة، ما أدى إلى احتجاز مئات المركبات، واندلاع مواجهات قرب بيرنبالا.



المصدر : وفا

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