إصابة فلسطينيان برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله

الوكيل الإخباري- أُصيب فلسطينيان ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله.

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ونقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني ، أُصيب فلسطيني (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة.



وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن فلسطينيا ثانيا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في البطن، ونقل المصابان إلى المستشفى الاستشاري، لتلقي العلاج.



وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جفنا وبلدة بيرزيت شمال رام الله، وداهمت إحدى المنشآت التجارية، وجمعت هويات العاملين فيها واحتجزتهم.







