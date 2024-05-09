الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

السنغال.. 11 اصابة إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها

بني مصطفى ترعى الحلقة النقاشية حول العوائق التي تحول دون توظيف المرأة

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين براميا والسماقة

غالانت يرد على تلميح بايدن بوقف تسليح إسرائيل

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في الأسبوع الأول من شهر أيار

الخصاونة من مصر: الأردن يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

"سندكّ هيبة جيشكم".. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن400 أسرة خلال شهر نيسان

وزير الصحة يفتتح مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة عائدا إلى الدوحة

الخميس، 09-05-2024 01:27 م

إصابة فلسطينيان برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله

e33c9219-7988-4201-a6d8-5973489b2df1


الوكيل الإخباري- أُصيب فلسطينيان ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله.

اضافة اعلان


ونقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني ، أُصيب فلسطيني (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة.


وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن فلسطينيا ثانيا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في البطن، ونقل المصابان إلى المستشفى الاستشاري، لتلقي العلاج.


وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جفنا وبلدة بيرزيت شمال رام الله، وداهمت إحدى المنشآت التجارية، وجمعت هويات العاملين فيها واحتجزتهم.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

غالانت يرد على تلميح بايدن بوقف تسليح إسرائيل

144

"سندكّ هيبة جيشكم".. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

thumbs_b_c_6aad03785551179409bdafef1f2d7dec

حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة عائدا إلى الدوحة

David Cameron-1

كاميرون يؤكد استمرار بريطانيا في تزويد إسرائيل بالسلاح

db43a24cec8537e693e2392202981dad

الاحتلال يعتقل شقيقين من بتير غرب بيت لحم

2024_4_6_22_8_18_200

اعلام عبري : مجلس الحرب سيجتمع لبحث تصريحات بايدن

أخبار متعلقة
احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة

5-2-2024_08_35_39_GomhuriaOnline_10041707114939

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من رام الله

احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم بيرزيت شمالي رام الله

احتلال٢

الاحتلال ينصب حاجزا في رام الله

احتلال٢

الاحتلال يقتحم بيت ريما شمال رام الله

AWN_054e9image_story

الاحتلال يغلق مدخلي ترمسعيا وسنجل