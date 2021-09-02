إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق خانيونس

الوكيل الإخباري - أصيب شاب بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية نقلا عن مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس، بإصابة شاب في العشرينات من عمره في فخذه الأيسر برصاصة من النوع المتفجر، أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون في الآليات العسكرية على الشريط الحدودي شرق عبسان الكبيرة، وحالته وصفت بفوق المتوسطة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المواطنين والمزارعين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم الحدودية، وتمنعهم من زراعتها أو فلاحتها.

المصدر : وفا