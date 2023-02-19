إضراب المعلمين بالضفة يدخل أسبوعه الثالث

الوكيل الإخباري - يواصل المعلمون في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، إضرابهم المفتوح عن العمل، احتجاجًا على تنصل الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم من الاتفاق الموقع معهم.

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وللأسبوع الثالث على التوالي يواصل حراك المعلمين الإضراب في غالبية مدارس الضفة، للمطالبة بصرف راتب كامل وصرف علاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطيا.



ويستمر الإضراب بصورة متصاعدة في جميع المحافظات بالضفة ، فقد وصلت نسبته قرابة 90%، رغم محاولات وزارة التربية كسره، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل.



ودعا الحراك إلى مواصلة الإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية غدا الاثنين، داعيا أولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكافة القطاعات بالمشاركة في الاعتصام بالضفة.



ورغم تصاعد الإضراب وتعطل العملية التعليمية، ترفض وزارة التربية الحوار مع المعلمين، في مساع منها لضرب الإضراب وإخراجه عن سياقه النقابي وتسيسه.

صفا