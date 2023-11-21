إعلام عبري: إسرائيل تُحضّر 300 أسير فلسطيني لإطلاق سراحهم في حافلات إلى غزة

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ "إسرائيل" تُحضّر 300 من الفلسطينيين (نساء وأطفال) لإطلاق سراحهم في حافلات إلى قطاع غزّة.

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من جانبها، قالت شبكة "CBS" الأميركية، اليوم، إن هناك صفقة تبادل أسرى، وصفتها بـ"المتبلورة" بين حماس و"إسرائيل" (عبر مفاوضات غير مباشرة).



وقالت الشبكة إنّ الصفقة ستتضمن تحرير 50 أسيراً إسرائيلياً مقابل موافقة إسرائيلية على إدخال مساعدات إنسانية أوسع إلى قطاع غزة.



ولفتت "CBS" إلى أنّ الصفقة تتضمن أموراً عدّة، أبرزها: وقف مؤقت للقتال لكن لا يزال ليس معلوماً كم من الوقت، وأيضاً ستتضمن إدخال وقود، وفق مصادر مطّلعة.

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