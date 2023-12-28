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الخميس، 28-12-2023 09:25 ص

إعلام عبري: "جهاز أمن إسرائيلي" تلقى معلومات حاسمة وأهملها قبل طوفان الأقصى

طيران


الوكيل الاخباري - كشفت قناة عبرية، مساء الأربعاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تلقى معلومات حاسمة قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفيد بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بصدد تنفيذ هجوم بعد يوم الغفران، الذي يأتي في نهاية سبتمبر/أيلول من كل عام.

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وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن المعلومات وصلت إلى الشاباك خلال فصل الصيف، وكانت تفيد بأن حركة حماس خططت لهجوم واسع النطاق في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.


وبحسب التقرير، فقد جزمت المعلومات بوضوح أن حركة حماس تخطط لتحرك كبير في الأسبوع الذي يلي يوم الغفران.


لكن هذه المعلومات لم يتم تمريرها لكبار المسؤولين في إسرائيل انطلاقا من افتراض أنه إذا اقترب الأمر من التنفيذ، فسوف تصل إلينا المزيد من المعلومات، بحسب المصدر ذاته.


وأشارت القناة إلى أنه أعيد الكشف عن التحذير الذي تم تلقيه في الصيف، كجزء من تحقيقات الشاباك في مصدر الفشل الاستخباراتي.


وزعم مسؤولو الجهاز أنه بالبحث لم يتم العثور على أي معلومات إضافية وردت تدعم تلك المعلومات الاستخباراتية.


 




 

 


 

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