إغلاق مديرية النقل والمواصلات في بيت لحم

الوكيل الإخباري - قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء الأربعاء، اغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا.



وأفاد حميد، بأنه قرر اغلاق مقر مديرية النقل والمواصلات لظهور اصابات ومخالطين فيها، بدءا من صباح اليوم الخميس، وحتى مساء السبت، لحصر مخالطي المصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الوباء.

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المصدر : وفا الفلسطينية

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