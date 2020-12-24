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الخميس، 24-12-2020 07:52 ص

بسبب "كورونا"

إغلاق مديرية النقل والمواصلات في بيت لحم

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أحد شوارع بيت لحم - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء الأربعاء، اغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا.

وأفاد حميد، بأنه قرر اغلاق مقر مديرية النقل والمواصلات لظهور اصابات ومخالطين فيها، بدءا من صباح اليوم الخميس، وحتى مساء السبت، لحصر مخالطي المصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الوباء.

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المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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