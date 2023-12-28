ابو عبيدة يوجه رسالة نارية جديدة



الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، الخميس، إنه لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا.

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وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية، أنه قد وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة.





وأشار أبو عبيدة إلى أن معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال.



وأكد على استهداف أكثر من 825 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، وتنفيذ عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو.