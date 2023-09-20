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ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مخيم جنين إلى 4

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا

الأربعاء، 20-09-2023 06:31 ص

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مخيم جنين إلى 4

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الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء.

وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد: محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين. فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

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وفا


 




 

 


 

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