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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال غزة

ارتفاع عدد الشهداء نتيجة القصف على خان يونس إلى 30

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال غزة

الأربعاء، 27-12-2023 05:46 م

ارتفاع عدد شهداء غزة نتيجة عدوان الاحتلال إلى 21110

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 21110 والجرحى إلى 55243، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.

وقال القدرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة بحق عائلات بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 جريحا.

وأكد أن الاحتلال زاد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، معربا عن خشيته أن يتكرر نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

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