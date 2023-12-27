ارتفاع عدد شهداء غزة نتيجة عدوان الاحتلال إلى 21110

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 21110 والجرحى إلى 55243، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.



وقال القدرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة بحق عائلات بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و325 جريحا.



وأكد أن الاحتلال زاد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، معربا عن خشيته أن يتكرر نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

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