الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 06:28 م

استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

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الوكيل الاخباري - استشهد طفل فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان لها، بـ"أن الطفل البالغ من العمر 13 عاما وصل إلى المستشفى مصابا برصاصة في بطنه وقلبه متوقف، وأن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح".

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