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الجمعة، 22-09-2023 09:29 ص

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر دان، في غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة.اضافة اعلان


والشهيد هو عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وأصيب برصاصة في بطنه، وفق ما أفادت الوزارة.

وكانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا، على ما ذكرت وكالة الأنباء "وفا" الرسمية.

والأربعاء الماضي، استشهد 4 شبان فلسطينيين بينهم طفل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.



 




 

 


 

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