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اسيرة اسرائيلية مُفرج عنها: الحراس الذين أسرونا في غزة كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

الأحد، 24-12-2023 12:29 ص

اسيرة اسرائيلية مُفرج عنها: الحراس الذين أسرونا في غزة كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

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الوكيل الإخباري - قالت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تشين ألموغ غولدشتاين وابناؤها الثلاثة، إن الحراس من أفراد المقاومة في غزة كانوا يحمونها من نيران جيش الاحتلال.

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وبينت في تصريحات صحفية:" كنا مهمين جدا للحراس، وكنا نسأل عما إذا كانوا سيقتلوننا وكان ردهم نموت نحن قبل أن تموتوا".


وأضافت غولدشتاين أن الحراس الذين أسرونا كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف. 


وأوضحت أنهم كانوا محتجزين في الأغلب بشقة في غزة، لكن تم نقلها وأطفالها خلال فترة احتجازها -التي استمرت 7 أسابيع- إلى شقق مختلفة وأنفاق ومسجد، وحتى سوبر ماركت مدمر على حد تعبيرها.

 

وقالت غولدشتاين إنه خلال عمليات نقلها المختلفة كان الوضع مرعبا بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.


 




 

 


 

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