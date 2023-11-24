هنية: العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني سطر ملحمة صمود والمجاهدين أثخنوا الجراح في العدو.



وأضاف هنية في كلمة له، اليوم الجمعة، أن المقاومة استطاعت بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، مبيناً أن الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.



وقال هنية، إن العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، وأن العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة.



وأكد التزام حماس بتنفيذ اتفاق الهدنة وانجاحها طالما التزم العدو بذلك.

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وأشاد بالرفض العربي والإسلامي للتدخل في مصير غزة بعد العدوان ورفض التهجير خاصة من الأردن ومصر وهو الموقف الذي كان واضحاً وحاسماً.

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