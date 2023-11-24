الجمعة 24-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالقدس لمنع احتفالات استقبال الأسرى

7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح

بن غفير يطالب الشرطة بمنع التقاط صورة النصر للأسرى الفلسطينيين

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال أمام سجن عوفر

رويترز: المقاومة تطلق سراح 13 إسرائيليًا و12 تايلانديًا

القوات المسلحة الأردنية ترسل 11 شاحنة مساعدات إنسانية إلى خان يونس

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال تدخل حيز التنفيذ

جيش الاحتلال يفرق تجمعا لفلسطينيين أمام سجن عوفر - فيديو

سي إن إن: لا يوجد أميركيون ضمن المجموعة الأولى لتبادل الأسرى

عاجل

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

الجمعة، 24-11-2023 03:48 م

هنية: العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني

QNA_ABO_HANIA_7_10_2023


الوكيل الإخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني سطر ملحمة صمود والمجاهدين أثخنوا الجراح في العدو.

وأضاف هنية في كلمة له، اليوم الجمعة، أن المقاومة استطاعت بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، مبيناً أن الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.

وقال هنية، إن العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، وأن العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة.

وأكد التزام حماس بتنفيذ اتفاق الهدنة وانجاحها طالما التزم العدو بذلك.

اضافة اعلان

 

وأشاد بالرفض العربي والإسلامي للتدخل في مصير غزة بعد العدوان ورفض التهجير خاصة من الأردن ومصر وهو الموقف الذي كان واضحاً وحاسماً.

 

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح

image

بن غفير يطالب الشرطة بمنع التقاط صورة النصر للأسرى الفلسطينيين

454454

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال أمام سجن عوفر

1120231611364217746963

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

image (1)

رويترز: المقاومة تطلق سراح 13 إسرائيليًا و12 تايلانديًا

main_image6560bb4e9f6e2

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال تدخل حيز التنفيذ

أخبار متعلقة
1

وزير الخارجية الإيراني: الفلسطينيون هم من سيقررون مستقبل غزة ومستقبل بلادهم

880

وسم غزة مقبرة الغزاة يتصدر … ونشطاء: زوال الاحتلال اقترب

ططط

حماس: الاحتلال سيضطر للتعامل مع ملف الأسرى في آخر المطاف

حماس

حماس: نطالب بالتطبيق الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

63f29aa14c59b7299e2daa7b

الاتحاد الإفريقي: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

25525

وسم الاجتياح البري يتصدر.. ونشطاء: الاحتلال أضعف من أن يواجه