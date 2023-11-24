صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال تدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري -

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دخلت عند الساعة 4 بتوقيت القدس، صفقة التبادل "الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين" لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، حيز التنفيذ.وبحسب الإتفاق سيتم إطلاق سراح 13 "إسرائيليا" من نساء وأطفال من بين نحو 250 محتجزا لدى حماس والمقاومة في قطاع غزة، حيث سيتم نقلهم من خلال الصليب الأحمر إلى مصر، ليتم نقلهم لاحقا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.في المقابل، سيتم الإفراج ضمن صفقة التبادل، عن 39 أسيرا وأسيرة فلسطينية بينهم 24 امرأة، و15 طفلا، ضمن المرحلة الأولى.وعملت إدارة سجون الاحتلال على نقل الأسرى الـ39 إلى سجن عوفر غرب رام الله تمهيدا لإطلاق سراحهم.ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأت صباح الجمعة، إطلاق 50 أسيرا من غزة من جانب الاحتلال، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال.