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الثلاثاء، 19-04-2022 12:27 م

اصابة العشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال غرب نابلس

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الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال عند مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

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وأفاد مراسل وفا، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان، لتأمين حماية مسيرة للمستوطنين باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاة.


يذكر أن أكثر من خمسين باصا تقل عشرات المستوطنين، وصلت إلى المكان؛ توطئة لمسيرة المستوطنين.


وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منذ ساعات الصباح كافة مداخل بلدة برقة بالسواتر الترابية، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.

 

وفا

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