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الخميس، 07-12-2023 11:37 ص

الأزهر الشريف: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - أكد الأزهر الشريف، أن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وأن هناك تعمد لقتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ والشباب وقصف المستشفيات والتهجير القسري مع غلق كافة المنافذ.

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جاء ذلك خلال لقاء وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني مع عضو البرلمان الاتحادي الألماني، لمياء قدور، والمستشار الأول لشؤون سياسات الشرق الأوسط، كارستن فيلاند مساء أمس الأربعاء .


وأكد الدكتور الضويني، أن المنهج الأزهري الوسطي الذي دائما ما يدعو للسلام والتسامح يفرض علينا أن نصف الأشياء بحقيقتها وأن ننصر الحق والعدل ولا يجب تجزئة المعايير الإنسانية.


 




 

 


 

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