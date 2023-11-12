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الأحد، 12-11-2023 02:25 م

وزير إسرائيلي يصف نزوح سكان القطاع بأنه "نكبة غزة"

نزوح


الوكيل الاخباري - وصف وزير إسرائيلي ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه "نكبة غزة"، وهو ما يعزز معتقدات ومخاوف كثيرين من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، ومن أنه لن يسمح لهم بالعودة كما حدث لأسلافهم في حرب عام 1948.

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جاء ذلك الوصف على لسان وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، خلال لقاء مع القناة الإسرائيلية الإخبارية 12.


فقد سألت القناة 12 الوزير آفي ديختر عن صور سكان غزة وهم يغادرون إلى الجنوب وما إذا كان ذلك هدف الحرب أم أنه وضع مؤقت فحسب.


فما كان ديختر إلا أن وصف نزوح سكان غزة بأنه "نكبة غزة"، في إشارة إلى عمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين بعد تأسيس إسرائيل عام 1948، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.


وقال ديختر "من الناحية العملية، لا توجد طريقة لإدارة الحرب بالطريقة التي يريدها جيش الدفاع الإسرائيلي داخل أراضي غزة بينما يكون السكان بين الدبابات والجنود. لا أعرف كيف سينتهي الأمر".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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