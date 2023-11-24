الجمعة 24-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 24-11-2023 09:32 م

الأسيرة المحررة مرح باكير: نيل الحرية مقابل دم شهداء غزة أمر صعب

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الوكيل الإخباري - أبدت الأسيرة الفلسطينية المحررة مرح باكير، فرحتها الكبيرة بنيلها الحرية في صفقة تبادل أسرى خلال الهدنة الحالية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

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وقالت باكير، إن الفرحة كبيرة، لكن الإفراج عن الأسرى مقابل دم شهداء غزة أمر صعب.

 

وذكرت الأسيرة المحررة أن الأهم من نيلها الحرية هو الإفراج عن ذوي الأحكام المؤبدة والأحكام العالية والذين لا يزالوا في الأسر الإسرائيلي.


وعلمت والدتها بالإفراج عن ابنتها الأسيرة المحررة من منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها شعرت أن فلبها سيقف قبيل رؤية ابنتها بلحظات.


وتحدثت الأسيرة المحررة عن الإهمال الطبي في الأسر، وعبرت عن رغبتها في قضاء وقتها مع العائلة والالتحاق بالجامعة.


وأُفرج الجمعة عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 




 

 


 

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