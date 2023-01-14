الأسير أحمد حسين من مخيم طولكرم يدخل عامه الـ20 في الأسر

الوكيل الإخباري- يدخل الأسير أحمد ساري حسين (40 عاما) من مخيم طولكرم، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.



وتعرض الأسير حسين للمطاردة، واستمرت لمدة عام قبل اعتقاله، ولاحقا واجه تحقيقا قاسيا استمر لمدة 50 يوما في تحقيق "الجلمة"، وبعد عامين حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد و35 عاما.



وذكر نادي الأسير، أن للأسير شقيقين آخرين في سجون الاحتلال، وهما: محمد حسين ويقضي حُكمًا بالسجن لمدة 26 عامًا، وعدنان حسين، وهو محكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا.



وتمكّن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس، وقد فقد والده خلال سنوات اعتقاله، وحرمه الاحتلال من وداعه، كما أن عائلته وفي بداية اعتقاله حُرمت من زيارته لمدة خمس سنوات.



ويقبع الأسير حسين اليوم في سجن "نفحة"، حيث تعرض أحمد مؤخرا للعزل لمدة أسبوعين، وجرى نقله إلى سجن "نفحة".

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